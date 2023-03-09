Массированная ракетная атака 9 марта: что известно о жертвах и пострадавших

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Ночью 9 марта враг нанес массированный ракетный удар. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Попадание есть в нескольких регионах, в том числе и Львовская область. Глава ОВА Максим Козицкий рассказал о ситуации в регионе, об этом передает 24 Канал.

Смотрите также Враг нанес множественные удары по Днепропетровщине: есть жертвы

Россия попала в жилую зону во Львовской области

В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Ее уже потушили.

Пока известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Разбор завалов продолжается. отмечают, что под ними могут находиться другие люди.

Козицкий уточнил, что пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Ракетный удар на Днепропетровщине

Попадание также есть и на Днепропетровщине. Есть попадания в Никопольском, Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

"Серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Последствия атак сейчас ликвидируют", – сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко сообщил, что под огонь российской артиллерии попал город Никополь и населенный пункт Красногригоревской ТГ. Есть разрушение, продолжается обследование территорий.

В результате обстрелов погиб один человек, двое получили ранения.

Какая ситуация в Киеве

Несколько взрывов было услышано 9 марта и в Киеве. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Взрывы прогремели в Святошинском и Голосеевском районах. Сообщают, что пострадали 2 человека.

Медики предоставили двум людям помощь на месте, а затем решили госпитализировать.