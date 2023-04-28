В Украине – масштабная воздушная тревога:взрывы в Полтаве и Днепре, угроза атаки по Киеву

В Украине в ночь на 28 апреля была объявлена масштабная воздушная тревога. Сначала сигнал раздался в ряде восточных и южных областей, однако после 4 утра тревога распространилась на Север и Центр страны.

Мониторинговые каналы сообщают о вероятности ракетных пусков. Враг может целить по приграничным, а также другим регионам, где уже объявили тревогу.

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Киеве и Киевской области;

Житомирской области:

Винницкой области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Кировоградской области;

Черкасской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Днепропетровской области;

Запорожская область.

Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.

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