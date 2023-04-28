В Украине – масштабная воздушная тревога:взрывы в Полтаве и Днепре, угроза атаки по Киеву
28 апреля 2023, 04:12Читати новину українською
В Украине в ночь на 28 апреля была объявлена масштабная воздушная тревога. Сначала сигнал раздался в ряде восточных и южных областей, однако после 4 утра тревога распространилась на Север и Центр страны.
Мониторинговые каналы сообщают о вероятности ракетных пусков. Враг может целить по приграничным, а также другим регионам, где уже объявили тревогу.
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Новость дополняется…В 4:44 серия громких взрывов прозвучала в КиевеВ 4:38 звуки взрывов прозвучали в Черкасской области. В 4:29 сообщили о взрывах Николаевской области.В 4:24 местные паблики сообщили о взрывах в Днепре и Днепропетровской области.В 4:16 тревога раздалась и во всех западных областях. Вся Украина – "красная". В КМВА предупредили об угрозе ракетной атаки. Призвал находиться в укрытиях и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.В 4:10 местные СМИ в Полтаве сообщили о взрывах.В 4 утра воздушную тревогу объявили почти по всей стране. Сирены прозвучали в:
- Киеве и Киевской области;
- Житомирской области:
- Винницкой области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Черниговской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Донецкая область;
- Днепропетровской области;
- Запорожская область.
- Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.