В Украине – масштабная воздушная тревога:взрывы в Полтаве и Днепре, угроза атаки по Киеву

28 апреля 2023, 04:12
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В Украине в ночь на 28 апреля была объявлена масштабная воздушная тревога. Сначала сигнал раздался в ряде восточных и южных областей, однако после 4 утра тревога распространилась на Север и Центр страны.

Мониторинговые каналы сообщают о вероятности ракетных пусков. Враг может целить по приграничным, а также другим регионам, где уже объявили тревогу.

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Новость дополняется…

В 4:44 серия громких взрывов прозвучала в КиевеВ 4:38 звуки взрывов прозвучали в Черкасской области. В 4:29 сообщили о взрывах Николаевской области.В 4:24 местные паблики сообщили о взрывах в Днепре и Днепропетровской области.В 4:16 тревога раздалась и во всех западных областях. Вся Украина – "красная". В КМВА предупредили об угрозе ракетной атаки. Призвал находиться в укрытиях и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.В 4:10 местные СМИ в Полтаве сообщили о взрывах.В 4 утра воздушную тревогу объявили почти по всей стране. Сирены прозвучали в:
  • Киеве и Киевской области;
  • Житомирской области:
  • Винницкой области;
  • Одесской области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожская область.
  • Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.
Автор: Ірина Вихрущ