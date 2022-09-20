Масштабная воздушная тревога в Украине: под Харьковом и в Мелитополе слышали взрывы

20 сентября 2022 , 10:26
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На Востоке и Юге Украины объявлена воздушная тревога. Звуки взрывов слышали под Харьковом и временно оккупированном Мелитополе.

Воздушную тревогу объявили в 9 областях Украины, пишет 24 канал. Воздушная тревога объявлена ​​в основном в восточных регионах Украины.

Кстати Ночью враг ударил по акватории Очакова – зафиксировано использование дронов-камикадзе.

Где объявили воздушную тревогу

Во время утренней тревоги сирены прозвучали в:

  • Сумской области
  • Полтавской области
  • Черкасские области
  • Николаевской области
  • Херсонской области
  • Днепропетровской области
  • Запорожской области
  • Донецкой области
  • Харьковской области

Следует отметить, что на территории Луганской области непрерывная воздушная тревога от 4 апреля.

Во время тревоги прогремели взрывы

Около 10:20 появилось сообщение о взрывах во временно оккупированном Мелитополе. Также в настоящее время, как пишет Суспільне, жители Харьковщины сообщают о взрыве под Харьковом.

Заметим, что в Запорожье воздушную тревогу объявили в 10:17, тогда как в Харьковской области  –  в 10:06.

Вероятно, в оккупированном Мелитополе взрывы вызваны "хлопком". Местные ресурсы информируют, что после взрывов в районе аэродрома виднеется столб дыма. Украинские военные неоднократно отрабатывали по оккупантам, захватившим этот аэродром.

После взрывов в Мелитополе в районе аэродрома виднеется дым: видео

 

Что делать, если услышали взрывы

  • Во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии и не покидать его до тех пор, пока не будет сигнала об отбое.
  • Важно помнить, что если вы стали свидетелем прилета, то не стоит распространять фото, видео, адреса или названия места, где произошел удар. Соответствующая информация помогает противнику корректировать огонь.
  • Также во время воздушной тревоги звуки взрывов могут являться результатом работы украинских подразделений ПВО.

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Автор: Михайло Гема