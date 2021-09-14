Масштабное ДТП с 8 авто в Киеве: подозреваемого взяли под стражу
Источник:телеграмм Киевской городской прокуратуры
В Киеве на Столичном шоссе 12 сентября произошла масштабная авария с участием 8 авто. Виновника взяли под стражу и избрали ему меру пресечения.
Им оказался водитель автомобиля Honda. Мужчина ехал за рулем пьяный.
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Виновнику ДТП избрали меру пресечения
Киевская городская прокуратура хлопотала о взятии событие под стражу на 2 месяца.
14 сентября 2021 года Шевченковский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога,
– говорится в сообщении.
Действия мужчины квалифицировали по статье об управлении транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или психотропных веществ.
В соответствии с частью 2 настоящей статьи, если вину докажут, то мужчине грозит тюрьма от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.
Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции Киева.
Что известно об аварии на Столичном шоссе в Киеве
- 12 сентября возле учебно-тренировочной базы Динамо на Столичном шоссе произошла масштабная авария.
- Предварительно известно, что водитель авто Honda, будучи пьяным (тест драгера показал 1,7 промилле алкоголя в крови), ехал за рулем в направлении Обухова.
- Он столкнулся с попутным автомобилем KIA Ceed. Впоследствии два авто выехали на встречную полосу и столкнулись еще с 6 автомобилями.
- В целом – столкнулись 8 авто. В результате ДТП пострадали три человека.