Масштабное ДТП с 8 авто в Киеве: подозреваемого взяли под стражу

В Киеве на Столичном шоссе 12 сентября произошла масштабная авария с участием 8 авто. Виновника взяли под стражу и избрали ему меру пресечения.

Им оказался водитель автомобиля Honda. Мужчина ехал за рулем пьяный.

Читайте более Масштабное ДТП произошло на Столичном шоссе: есть пострадавшие

Виновнику ДТП избрали меру пресечения

Киевская городская прокуратура хлопотала о взятии событие под стражу на 2 месяца.

14 сентября 2021 года Шевченковский районный суд города Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога,

– говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицировали по статье об управлении транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических или психотропных веществ.

В соответствии с частью 2 настоящей статьи, если вину докажут, то мужчине грозит тюрьма от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование осуществляет следственное управление Главного управления Нацполиции Киева.

Что известно об аварии на Столичном шоссе в Киеве