5 июля в 11:35 во временно оккупированном Севастополе на площади Захарова российские оккупанты протаранили и смяли грузовиком "Урал" 10 автомобилей и троллейбус. Информация о ДТП появилась в региональных пабликах оккупированного полуострова, сообщает 24 канал.
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"Шахид-мобиль": безнаказанность россиян в Крыму
Российские захватчики в Крыму продолжают совершать беззаконие, считая, что им все сойдет с рук.
На этот раз в результате спровоцированной аварии погиб ехавший на самокате мужчина. Также тяжелые травмы получила пассажирка легкового автомобиля Chevrolet Lacetti.
Среди пострадавших оказался и 8-летний ребенок. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.
В то же время, министерство обороны России до сих пор не прокомментировало смертельную аварию, которую устроили российские бойцы.
Ресурс также отмечает, что местные возмущены безнаказанностью россияне и ждут освобождения Крыма от оккупантов.
Оккупанты в Крыму: последние новости
- 24 Канал ранее сообщал, что в Крыму российские военные устроили массовую драку, в результате чего 38-летнего контрактника из Татарстана госпитализировали, к сожалению, обошлось без традиционного "пакетирования".
- Летом в Крыму еще произошла авария на Евпаторийском шоссе. В результате взрыва автомобиля пострадали люди.
- Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 24 каналу, что в оккупированном Крыму захватчики продолжают возводить фортификационные сооружения и рыть окопы. По мнению Натальи, это им не поможет.
- Также в ГУР МО отмечали, что оккупанты готовятся не только к обороне, но и к отступлению. Они построили на полуострове несколько линий обороны и длинные траншеи вокруг Крыма.