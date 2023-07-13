5 липня о 11:35, у тимчасово окупованому Севастополі на площі Захарова російські окупанти протаранили й зім’яли вантажівкою "Урал" 10 автомобілів й тролейбус. Інформація про ДТП з’явилась у регіональних пабліках окупованого півострова, повідомляє 24 канал.
Дивіться також Щурячі бої: у Криму окупанти влаштували травматичну масову бійку просто у окопі
"Шахід-мобіль": безкарність росіян у Криму
Російські загарбники у Криму продовжують чинити беззаконня, вважаючи, що їм все зійде з рук.
Цього разу внаслідок спровокованої аварії загинув чоловік який їхав на самокаті. Також тяжких травм зазнала пасажирка легкового автомобіля Chevrolet Lacetti.
Серед постраждалих опинилась й 8-річна дитина. Медики діагностували в неї струс головного мозку.
Водночас міністерство оборони Росії досі не прокоментувало смертельну аварію, яку влаштували російські бійці.
Ресурс також наголошує, що місцеві обурені безкарністю росіяни та чекають звільнення Криму від окупантів.
Окупанти в Криму: останні новини
- 24 Канал раніше повідомляв, що в Криму російські військові влаштували масову бійку, внаслідок чого 38-річного контрактника з Татарстану госпіталізували, на жаль, обійшлося без традиційного “пакетування”.
- Влітку в Криму ще сталася аварія на Євпаторійському шосе. Внаслідок вибуху автівки постраждали люди.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла 24 каналу, що в окупованому Криму загарбники продовжують зводити фортифікаційні споруди та рити окопи. На думку Наталії, це їм не допоможе.
- Також у ГУР МО відзначали, що окупанти готуються не лише до оборони, але й до відступу. Вони побудували на півострові кілька ліній оборони та довжелезні траншеї навколо Криму.