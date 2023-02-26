Есть погибшая и пробка на 5 километров: в России произошло масштабное ДТП с 32 авто
Россию засыпают снегопады, из-за чего случаются масштабные аварии на дорогах. Так, в Новгородской области на 504 километре трассы М-11 "Нева" более 25 автомобилей попали в ДТП.
Однако вскоре количество автомобилей возросло до 32, среди которых 25 легковушек и 7 грузовиков, из одного из которых разлился битум. О масштабной автотрости рассказывают местные СМИ и очевидцы с места происшествия в соцсетях, пишет 24 Канал.
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Затор растянулся километры
Как сообщила прокуратура Новгородской области, все началось с аварии двух грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка, которая растянулась на 5 километров. Так что спасателям пришлось временно перекрыть дорожное движение на Москву, а также организовать пункты обогрева для водителей.
Пробка на 5 километров: видео
На месте работают работники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, выясняющие причины аварии. Однако водители на месте происшествия утверждают, что все из-за снега на платной дороге, который при сильных снегопадах не чистили с 25 февраля.
Впоследствии и пресс-служба компании-оператора дороги М-11 сообщила, что причиной ДТП стала плохая погода.
Не обошлось без жертв
Из-за аварии многие заблокированы в собственных автомобилях, поэтому некоторые выбивают окна, чтобы выбраться наружу и избежать возможного повторного столкновения. Также водители жалуются, что не смогут выбраться из пробки без спасателей.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали до 12 человек, среди которых четверо детей. Как сообщили российские СМИ, детей доставили в региональную больницу с сотрясением мозга.
Одной женщине повезло еще меньше – она погибла до приезда скорой.
Некоторые автомобили уничтожены полностью / Фото из соцсетей
Разбитый грузовик в результате ДТП: видео
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