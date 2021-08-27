Спасатели быстро потушили пожар. В то время полиция организовывала движение на дороге, ведь оно было затруднено. Авария произошла 16 августа около 16:20.

Обратите внимание На Львовщине посреди дороги полностью сгорел грузовик: фото и видео ужасного пожара

Не справился с управлением

ДТП произошло между селом Водяное и городом Каменка-Днепровская. Водитель МАН не справился с управлением и выехал на левую обочину. В результате бензовоз перевернулся.

При падении бочка, прикрепленная к автомобилю, оторвалась и ударилась о газовую трубу. На обочине автомобиль загорелся. Спасатели потушили пожар примерно через час. Специалисты по газоснабжению ликвидировали утечку газа.

В результате аварии пострадал водитель. Он получил ожоги на правой части лица и руке. Ему помогли медики на месте инцидента.



Медики помогли водителю бензовоза / Фото Нацполиции Запорожья

Что грозит водителю

Полицейские составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение бензовоза, груза и улиц.

Водитель должен заплатить штраф в размере около 50 тысяч гривен. Также его могут лишить права управлять на срок от 6 месяцев до 1 года.

Читайте также В Киеве в районе Дорогожичей посреди дороги горела машина: фото с места происшествия

На Запорожье перевернулся и загорелся бензовоз: смотрите видео

На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции, следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта, спасатели, медики, сотрудники службы газа.