Рятувальники швидко загасили пожежу. У той час поліція організовувала рух на дорозі, адже він був ускладнений. Аварія сталася 16 серпня близько 16:20.

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Не впорався з керуванням

ДТП трапилась між селом Водяне та місто Кам'янка-Дніпровська. Водій МАН не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя. У результаті бензовоз перекинувся.

Під час падіння бочка, прикріплена до автомобіля, відірвалась і вдарилась у газову трубу. На узбіччі автомобіль загорівся. Рятувальники загасили пожежу приблизно через годину. Фахівці з газопостачання ліквідували витік газу.

Внаслідок аварії постраждав водій. Він зазнав опіків на правій частині обличчя та руці. Йому допомогли медики на місці інциденту.

Аварія Запоріжжя Перекинувся бензовоз Загорівся 26 серпня 2021
Медики допомогли водієві бензовоза / Фото Нацполіції Запоріжжя

Що загрожує водієві

Поліцейські склали адміністративний протокол через порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження бензовоза, вантажу та вулиць.

Водій має сплатити штраф у розмірі близько 50 тисяч гривень. Також його можуть позбавити права кермувати на термін від 6 місяців до 1 року.

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На місці працювала слідчо-оперативна група, співробітники патрульної поліції, слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту, рятувальники, медики, співробітники служби газу.