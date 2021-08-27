Рятувальники швидко загасили пожежу. У той час поліція організовувала рух на дорозі, адже він був ускладнений. Аварія сталася 16 серпня близько 16:20.

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Не впорався з керуванням

ДТП трапилась між селом Водяне та місто Кам'янка-Дніпровська. Водій МАН не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя. У результаті бензовоз перекинувся.

Під час падіння бочка, прикріплена до автомобіля, відірвалась і вдарилась у газову трубу. На узбіччі автомобіль загорівся. Рятувальники загасили пожежу приблизно через годину. Фахівці з газопостачання ліквідували витік газу.

Внаслідок аварії постраждав водій. Він зазнав опіків на правій частині обличчя та руці. Йому допомогли медики на місці інциденту.



Медики допомогли водієві бензовоза / Фото Нацполіції Запоріжжя

Що загрожує водієві

Поліцейські склали адміністративний протокол через порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження бензовоза, вантажу та вулиць.

Водій має сплатити штраф у розмірі близько 50 тисяч гривень. Також його можуть позбавити права кермувати на термін від 6 місяців до 1 року.

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На місці працювала слідчо-оперативна група, співробітники патрульної поліції, слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту, рятувальники, медики, співробітники служби газу.