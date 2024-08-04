Машины тонут, а мосты сносят течения: в Бурятии из-за масштабного наводнения прорвало дамбу

Российская Бурятия страдает от последствий большой непогоды. Там из-за проливных дождей в водоемах образовалось наводнение, в результате чего прорвало дамбу.

В бурятских населенных пунктах "большая вода" сносит машины, а также мосты. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о наводнении в Бурятии

В Бурятии бушует непогода, что привела к значительным подтоплениям нескольких населенных пунктов. Сильные дожди затопили проезжие части дорог, из-за чего машины буквально оказались под водой, мосты просто сносит течение. Из берегов уже вышли реки Баляга и Микирт.

В Бурятии масштабное наводнение: смотрите видео

В ответ на обострение ситуации местные власти объявили в российском регионе чрезвычайное положение. На кадрах, которые очевидцы распространяют в сети, видно, что местные жители должны передвигаться по улицам по колено в воде. Несколько сел оказались отрезанными от транспортных артерий.

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По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в Мухоршибирском районе начался перелив через дамбу Хонхолойского водохранилища, поэтому теперь под угрозой затопления оказались пять населенных пунктов. Власти мобилизовали технику для укрепления дамбы, но опасения относительно возможного затопления остаются.

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Возле села Шабур, прямо под мостом, вахтовый автобус поглотила водная пучина. Кроме того, на 49-м километре Горхона затонул автомобиль, а дорога под железнодорожным мостом была полностью затоплена. Местные власти подтвердили, что три ключевых участка дорог также пострадали от наводнения, включая пути к селам Горхон, Челутай-24 и участок между Шабуром и Саган-Нуром.

Автобус оказался в воде в результате наводнения: смотрите видео

Российские пропагандисты утверждают, что поезд с девятью вагонами щебня, шпалами и необходимым оборудованием был отправлен на помощь жителям, пострадавших от недавних природных катаклизмов в Бурятии.

В Бурятии несколько сел оказались отрезанными от транспортного сообщения: смотрите видео

На данный момент эвакуированы более 100 жителей из зон затопления. Также наводнение затронуло и Забайкалье. Проходит эвакуация жителей города Петровск-Забайкальский и поселка Орловский.