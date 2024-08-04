У бурятських населених пунктах "велика вода" зносить автівки, а також мости. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про повінь у Бурятії

У Бурятії вирує негода, що призвела до значних підтоплень кількох населених пунктів. Сильні дощі затопили проїжджі частини доріг, через що автівки буквально опинилися під водою, мости просто зносить течія. З берегів уже вийшли річки Баляга та Микирт.

У Бурятії масштабна повінь: дивіться відео

У відповідь на загострення ситуації місцева влада оголосила в російському регіоні надзвичайний стан. На кадрах, які очевидці ширять в мережі, видно, що місцеві жителі мусять пересуватися вулицями по коліно у воді. Декілька сіл опинилися відрізаними від транспортних артерій.

Бурятія тоне у воді після паводків і прориву дамби: дивіться відео

За словами глави Бурятії Алєксєя Циденова, у Мухоршибірському районі почався перелив через дамбу Хонхолойського водосховища, тому тепер під загрозою затоплення опинилися п'ять населених пунктів. Влада мобілізувала техніку для укріплення дамби, але побоювання щодо можливого затоплення залишаються.

Російську Бурятію затоплює: дивіться відео

Біля села Шабур, просто під мостом, вахтовий автобус поглинула водна безодня. Крім того, на 49-му кілометрі Горхону затонув автомобіль, а дорога під залізничним мостом була повністю затоплена. Місцева влада підтвердила, що три ключові ділянки доріг також постраждали від повені, включаючи шляхи до сіл Горхон, Челутай-24 і ділянку між Шабуром і Саган-Нуром.

Автобус опинився у воді внаслідок повені: дивіться відео

Російські пропагандисти стверджують, що потяг з дев'ятьма вагонами щебеню, шпалами та необхідним обладнанням був відправлений на допомогу мешканцям, які постраждали від нещодавніх природних катаклізмів у Бурятії.

У Бурятії кілька сіл опинилися відрізаними від транспортного сполучення: дивіться відео

На цей момент евакуйовано понад 100 мешканців із зон затоплення. Також повінь торкнулася і Забайкалля. Проходить евакуація жителів міста Петрівськ-Забайкальський та селища Орловський.