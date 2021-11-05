Масштабное вторжение в Чехословакию: операция "Дунай" перекрыла путь для развития СССР

В 1960-х годах советское влияние на Чехословацкую Социалистическую Республику начало ослабевать. Поэтому правительство СССР разработало детальный план вторжения на территорию страны с целью предотвратить ее выход из "социалистического лагеря".

В 1960-х годах в Коммунистической партии Чехословакии начался раскол в два лагеря. Первый – оставался консервативным, его представлял ярый сталинист и одновременно президент страны Антонин Новотный. Второй был реформаторским, его возглавил первый секретарь Коммунистической партии Словакии Александр Дубчек.

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Вскоре последнего избрали секретарем Коммунистической партии Чехословакии, а президентом страны стал Людвиг Свобода. Вместе они начали внедрять важные реформы: децентрализацию власти и либерализацию медиа в частности.

Подготовка к вторжению в Чехословакию

В 1968 году, в Чехословакии начался период политической либерализации под названием "Пражская весна". Все эти изменения вызвали недовольство коммунистических лидеров, поэтому в Кремле приняли решение немедленно остановить чехословацкий либеральный курс.

Страны Варшавского Договора спланировали масштабное вторжение в братскую республику, получившее кодовое название – операция "Дунай".

Прежде всего советское руководство опасалось, что проведение чешскими коммунистами независимой от Москвы внутренней политики, приведет к выходу Чехословацкой Социалистической Республики из "социалистического лагеря" и военного союза из СССР.

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Советская сторона также предполагала вступление на территорию ЧССР войск НАТО. Последние тогда проводили учения на территории Федеративной Республики Германия вблизи границ с Чехословакией.

Генеральный штаб вооруженных сил СССР вместе с объединенным командованием стран Варшавского Договора немедленно принялись разрабатывать военную акцию "Дунай".

Кого привлекли к операции "Дунай"

8 апреля 1968 года была издана директива о вводе войск на территории ЧССР. В ней говорилось о том, что "Советский Союз и другие социалистические страны, верные интернациональному долгу и Варшавскому Договору, должны ввести свои войска для оказания помощи Чехословацкой народной армии в защите Родины от угрожающей ей опасности".

До августа 1968 года страны-члены Варшавского договора проводили на территории СССР, Немецкой Демократической Республики, Польской Народной Республики и Западной Украины ряд военных учений для подготовки вторжения.



Привлекли 26 дивизий, 8 из которых были советскими. / Фото ČTK

21 августа 1968 года для обеспечения официального повода для ввода войск правительство СССР якобы получило письмо-обращение от группы "партийных и государственных деятелей" Чехословакии, которые просили в нем "о предоставлении интернациональной помощи".

Руководителем операции "Дунай" назначили главнокомандующего Сухопутными войсками СССР Ивана Павловского. По состоянию на 20 августа было подготовлено:

в целом до 500 тысяч военных;

примерно 5 тысяч танков;

бронетранспортеров

Привлекли 26 дивизий, 8 из которых были советскими. Кроме того, к вторжению были готовы многочисленные воздушно-десантные войска СССР. В рамках операции сформировали Прикарпатский и Центральный фронты.

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Также для прикрытия группировки дополнительно в Венгерской Народной Республике развернули Южный фронт, здесь же действовала оперативная группа "Балатон". В последнюю входили две советские дивизии и болгарские и венгерские подразделения.

Начало операции "Дунай"

20 августа в 22 часа 15 минут в войска поступил сигнал под кодовым названием "Влтава-666", означавший начало операции. После этого во всех дивизиях и батальонах была объявлена ​​боевая тревога и передан приказ на выдвижение.

В то же время все командиры получили распоряжение раскрыть один из пяти имеющихся секретных пакетов. В каждом из них содержался другой вариант развертывания операции, выбранный непосредственно перед началом акции.

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На своей боевой технике союзники нанесли белые полосы, которые должны помочь распознавать своих во время вторжения. Вся остальная боевая техника без специальной маркировки подлежала уничтожению. При возможной встрече с войсками НАТО был отдан приказ останавливаться и не открывать огонь.

Вторжение началось 21 августа в 2 часа ночи с высадки 7-й воздушно-десантной дивизии в Праге на аэродроме "Рузине". После этого на аэродроме начали приземляться советские самолеты с боевой техникой. В первый день военные заняли основные объекты на территории Чехословакии.

Под контроль взяли здания ЦК КПЧ, Чехословацкого радио и телевидения. Введение войск осуществлялось с территории всех соседних стран-участниц Варшавского Договора.

Убитых могли не задокументировать в отчетах

Президент Чехословацкой Социалистической Республики призвал граждан не оказывать вооруженное сопротивление оккупационным силам. Тем не менее, местное население всячески пыталось препятствовать продвижению войск по территории государства.

Они отказывались предоставлять оккупантам продукты питания и топливо, меняли дорожные знаки, чтобы больше запутать войска. Не исключено, что иногда сопротивление граждан было более агрессивным.



Местные отказывались помогать оккупантам / Фото The Central Intelligence Agency

Советские и российские источники до сих пор не сообщают о каких-либо человеческих потерях во время военного вторжения в Чехословакию в 1968 году. Все они отмечают, что операция "Дунай" состоялась практически бескровно.

Однако согласно современным данным, во время ввода войск погибли как минимум 58 гражданских. Свидетели захвата здания Чешского радио в Праге сообщили, что советские солдаты в тот день открыли стрельбу по толпе пражан на Вацлавской площади.

По всей вероятности, убитых просто не задокументировали в отчетах просоветской службы безопасности. Кроме того, существуют свидетельства о гибели в результате применения оружия советскими солдатами мирных жителей в Либерке, Брно, Кошице, Попраде и других городах Чехословакии, а также об обстреле здания Национального музея советскими танками.

Советское руководство заставили идти на компромисс

В тот же день, 21 августа, был созван Чрезвычайный съезд Коммунистической партии Чехословакии. Советское руководство надеялось, что благодаря своим действиям в стране удастся вернуть власть консервативным коммунистическим силам, однако этого не случилось.

Погибли как минимум 58 гражданских / Фото Huw Evans Picture Agency

Лидеры КПЧ осудили введение союзных войск и не выбрали на руководящие должности ни одного из делегированных консервативных представителей. Кроме того, вторжение в Чехословакию не оставили без внимания представители:

США;

Великобритании;

Франции;

Канады;

Дании;

Порагвая.

Они призвали Совет Безопасности ООН вынести этот вопрос на заседание Генеральной Ассамблеи. Советское руководство было вынуждено как можно скорее искать компромиссное решение.

В течение 24 – 27 августа в Москве провели переговоры, в ходе которых чехословацкая сторона согласилась возобновить так называемый действительный социализм. Советская же сторона обязывалась постепенно вывести свои войска.

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Большинство дивизий было выведено уже в начале сентября, Прагу советские танки покинули 11 сентября 1968 года. Однако большая часть войск еще несколько месяцев оставалась на территории ЧССР, якобы "в целях обеспечения безопасности социалистического содружества".

Результаты операции "Дунай"

В конце концов благодаря операции "Дунай" кремлевское правительство добилось желаемого результата. Процесс политических и экономических реформ Пражской весны был прерван.

Всех реформаторов отстранили от должностей и на территории Чехословацкой Социалистической Республики начались репрессии и преследование причастных к либеральному движению. Из страны стали мигрировать тысячи людей, в том числе представители культурной элиты.



Кремлевское правительство добилось желаемого результата / Фото ČTK

Чехословакия де-факто стала оккупированной и частично утратила свой государственный суверенитет. Советская группировка войск численностью около 130 тысяч человек оставалась на территории государства вплоть до 1991 года.

Однако операция "Дунай" никак не поспособствовала внешней политике Советского Союза. По мнению западных политиков, эти действия перекрыли путь для развития самого СССР.

Несмотря на то, что советская пропаганда всеми силами пыталась создать видимость всенародной поддержки своих действий, многие страны решительно осудили военную операцию как вторжение в суверенное государство.