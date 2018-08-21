"Это сломало хребет нации": уроки и последствия подавления Пражской весны в Чехословакии

21 августа 1968 года на рассвете по приказу Леонида Брежнева танки стран Варшавского договора захватили Чехословакию для того, чтобы подавить Пражскую весну – народные протесты против советского влияния в стране.

Вторжение войск СССР и стран-членов Варшавского договора с целью прекращения политической либерализации Чехословацкой Социалистической Республики еще до сих пор отзывается эхом для всей Европы. Каким же образом эти трагические события повлияли и продолжают влиять на ЕС и весь мир в целом – в анализе иностранной прессы.

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Уроки свободы и сломленного духа

В 1968 году лидер Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчек инициировал проект либерализации, который, по его словам, предложил бы "социализм с человеческим лицом". Период расцвета надежды и оптимизма в республике стал известный как Пражская весна, напоминает The New York Times.

Однако почти одновременно с зарождением этого движения он был раздавлен гусеницами советских танков T-54, пишет автор статьи Марк Сантора.

50 лет назад вторжение в Чехословакию под руководством Советского Союза убило мечты реформаторов, сокрушило дух народа и ознаменовало собой эпоху репрессий, чьи последствия ощущаются и по сей день, продолжает журналист.

Для страны это был определяющий момент, потому что после огромного подъема надежд народа и взрыва творческой энергии страна была разгромлена. Это действительно сломало хребет нации,

– с огорчением рассказывает Йиржи Пеге, бывший политический советник Вацлава Гавела, первого президента посткоммунистической Чехословакии.

"Я все еще помню, как люди подходили к танкам и солдатам, которые даже не понимали, где они оказались, – и говорили: "Это ужасная ошибка. Что вы здесь делаете? Зачем вы пришли?" – вспоминает он.

Пражане подходили к советским танкам и пытались поговорить с солдатами, которые даже не понимали, зачем их отправили в Чехословакию, рассказывает очевидец событий Йиржи Пеге

Москва сочла события в Чехословакии чем-то подобным вирусу, опасаясь, что они распространятся и охватят другие страны Варшавского договора. Это стало известно благодаря документам, найденных комитетом ученых при помощи Архива национальной безопасности, неправительственной организации из Вашингтона, и опубликованных в сборнике "Пражская весна-68" (The Prague Spring '68), поясняет NYT.

До сих пор неизвестно, сколько людей погибло во время вторжения, между тем оценки варьируются от 80 до нескольких сотен человек, но в последующие месяцы десятки людей были арестованы, а тысячи отправлены на "перевоспитание", добавляет автор материала.

События, которые разыгрались 50 лет назад в Праге, служат напоминанием о хрупкости систем, созданных для защиты от войны и тирании,

– делает вывод Сантор, вспоминая о современных разногласиях в Европе и сомнения по поводу целесообразности НАТО, посеянные политикой президента США Дональда Трампа.

Россияне не понимают событий Пражской весны

Корреспондент El Mundo Хавьер Колас приводит данные свежего соцопроса, которые поражают неосведомленностью россиян относительно событий 21 августа 1968 года. Так, сегодня четверть граждан РФ считают, что советская власть обоснованно приказала покончить с Пражской весной военными средствами, и лишь 13% респондентов называют эти действия ошибкой.

Сегодня Чехия вспоминает, как Москва в последний раз повела себя как строгий "старший брат". Опасаясь, что курс чешского лидера Дубчека на политическую открытость станет опасным для политического сдерживания советского блока, несколько стран Варшавского договора вторглись в Чехословакию. Они применили "доктрину Брежнева", которая предписывала не допускать, чтобы любая из республик социалистического блока двигалась к позициям, способным дестабилизировать другие сателлиты СССР, напоминает Колас.

Это понятие ограниченного суверенитета – то же самое, что послужило России для оправдания оккупации Крыма и вторжения в восточную Украину в 2014 году или же для недавнего предостережения в адрес Грузии относительно "опасности", которая грозит ей в случае вступления в НАТО. Некоторые страны могут решать, с кем заключать альянсы, но есть другие страны, которые этого не могут,

– подчеркивает журналист.

То, что актуально и до сих пор

Как отмечает Neue Zürcher Zeitung, жестокое подавление демократических и экономических реформ в маленькой стране наглядно показало миру в 1968 году, что те, кто стоял у власти в Москве и ее государствах-сателлитах, ничего не боялись больше, чем изменений. Платой же за 1968 год стал застой. Когда в 1980-е Михаил Горбачев решился на новую попытку реформ, развалилась и рухнула вся система, поясняет швейцарская газета.

За "возвращение в Европу" государства-сателлиты из Центральной и Восточной Европы заплатили высокую цену. Хотя Чехия и Польша пока относятся к наиболее успешным странам с переходной экономикой, но поляризация, беззаконие и коррупция, которые возникли после изменений, оставили после себя большое недоверие. Чувства неполноценности и враждебности к могучим "старым" государствам ЕС подкрепляют и скептическое отношение к союзу в целом, говорится в статье.

Сегодня союзниками премьер-министра Чехии Андрея Бабиша есть пророссийски настроенный президент Милош Земан и Коммунистическая партия.

Такая расстановка сил в стране препятствует достойной памяти о трагедии 50-летней давности: Коммунистическая партия попадает в заголовки чешских газет, пытаясь поставить под сомнение вину России в подавлении – и ей аплодируют московские государственные СМИ. Земан вообще не хочет выступать с речью о трагической годовщине, чтобы не разозлить Путина. Есть опасность, что лето 1968 года может стать геополитической игрушкой – и это еще один печальный признак его актуальности,

– констатирует издание.

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