Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 30 человек. Также из-за наводнения несколько населенных пунктов остались отрезанными от путей сообщения.

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Такая ситуация осложняет обеспечение сел продовольствием. В то же время она препятствует проведению поисковых и спасательных операций.

Авиация индийской армии и флота доставляет питьевую воду и продовольствие в деревни, с которыми прервалось транспортное сообщение. Военные также присоединились к поисково-спасательным операциям.

Обратите внимание! Южный штат Индии Тамилнаду в ноябре накрыли проливные дожди. В Ченнаи, который является одним из наиболее пострадавших регионов, чиновники эвакуировали сотни людей.

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