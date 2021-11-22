Стихія вже забрала життя щонайменше 30 людей. Також через повені кілька населених пунктів залишилися відрізаними від шляхів сполучення.

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Така ситуація ускладнює забезпечення сіл продовольством. Водночас вона перешкоджає проведенню пошукових та рятувальних операцій.

Авіація індійської армії та флоту доставляє питну воду та продовольство у села, з якими перервалося транспортне сполучення. Військові також долучилися до пошуково-рятувальних операцій.

Зверніть увагу! Південний штат Індії Тамілнаду у листопаді накрили проливні дощі. У Ченнаї, який є одним із найбільш постраждалих регіонів, чиновники евакуювали сотні людей.

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