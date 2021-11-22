Стихія вже забрала життя щонайменше 30 людей. Також через повені кілька населених пунктів залишилися відрізаними від шляхів сполучення.
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Така ситуація ускладнює забезпечення сіл продовольством. Водночас вона перешкоджає проведенню пошукових та рятувальних операцій.
Авіація індійської армії та флоту доставляє питну воду та продовольство у села, з якими перервалося транспортне сполучення. Військові також долучилися до пошуково-рятувальних операцій.
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Сильні опади у світі: останні новини
- Через сильні зливи у листопаді повінь накрила Боснію та Герцеговину. Найбільше постраждали населені пункти Отес, Бутмір, Райловац, Рельєво та Трново.
- Наприкінці жовтня іспанський регіон Аліканте накрила повінь. Через величезну кількість опадів вулиці перетворилися на канали, затоплені водою.
- У Нідерландах у жовтні вирувала негода зі шквальним вітром і зливами. У регіонах зафіксували навіть торнадо, а в деяких містах зупинився рух потягів через повалені дерева та гілки.