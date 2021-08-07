Огонь, который распространяется на все большую территорию Греции, уже привел к человеческим жертвам.
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В пожарах в Греции погибли люди
- Первой жертвой стихии стал 38-летний пожарный-доброволец. Мужчина погиб в результате падения электрического столба в пригороде Афин.
- Вторым погибшим в результате возгораний стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Его зашли без сознания на фабрике, расположенной вблизи места, которое охватил огонь.
Кроме того, еще по меньшей мере 20 человек пострадали в пожарах. А тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы распространения на них огня.
К слову, пока спасатели борются сразу со 154 лесными пожарами по всей территории страны, а огонь все ближе к Афинам.
Масштабные пожары в Греции: основное
- Лесные пожары вспыхнули 31 июля сразу в 46 очагах. 3 августа ситуацию обострила аномальная жара – в центральной части страны синоптики зафиксировали более +46 градусов.
- Из-за огня близ Афин пришлось перекрыть часть автомагистрали, которая соединяет столицу Греции с севером и югом страны.
- Утром 6 августа жителей 2 городков близ столицы начали эвакуировать, огонь дошел до древнего города Олимпия.
- Владимир Зеленский поручил правительству отправить в страну украинских спасателей и оборудование.
Пожары в Греции: смотрите видео