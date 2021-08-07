Вогонь, який поширюється на все більшу територію Греції, вже призвів до людських жертв.

Читайте також Масштабні пожежі лютують у Греції: які регіони постраждали найбільше – карта

У пожежах у Греції загинули люди

Першою жертвою стихії став 38-річний пожежник-доброволець. Чоловік загинув в результаті падіння електричного стовпа в передмісті Афін.

Другим загиблим внаслідок займань став президент Афінської торгової палати Константінос Міхалос. Його зайшли без свідомості на фабриці, розташованій поблизу місця, яке охопив вогонь.

Крім того, ще щонайменше 20 людей постраждали у пожежах. А тисячі місцевих жителів були змушені залишити свої помешкання через загрозу поширення на них вогню.

До слова, наразі рятувальники борються одразу зі 154 лісовими пожежами по всій території країні, а вогонь все ближче до Афін.

Масштабні пожежі у Греції: основне

Пожежі в Греції: дивіться відео