Масштабный пожар на аэродроме в Пскове: СМИ пишут о 4 поврежденных Ил-76

Около полуночи 29 августа мощные взрывы прогремели в районе аэропорта в Пскове. Впоследствии стало известно о пожаре и том, что в результате "хлопка" повреждения получили 4 грузовых самолета Ил-76.

В местных телеграм-каналах очень активно обсуждали происходящее в Пскове. На аэродроме, который якобы атаковали беспилотники, отсутствуют стратегические бомбардировщики или другие ракетоносители. Но его враг тоже использует в военных целях.

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Стало меньше грузовых самолетов

Собственно, на аэродроме под названием "Кресты" дислоцируется 334-й военно-транспортный полк. Он оснащен грузовыми самолетами Ил-76. Теми же воздушными судами, которые из Ирана привозят "Шахеды".

Российские СМИ ближе к 1 ночи 30 августа отметили, что в Пскове повреждены четыре Ил-76. Мол, это произошло после атаки беспилотников по военному аэродрому.

В результате атаки беспилотников повреждения получили четыре самолета Ил-76. Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна,

– сказал собеседник в экстренных службах.

Так называемые дроны атаковали не только военный аэродром "Кресты", но и Черёхинскую военную базу и хранилище топлива, расположенное вблизи аэропорта.