В Санкт-Петербурге на Крестовском острове вспыхнул пожар: горит спортклуб

Во вторник, 10 сентября, в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар. СМИ сообщают, что возгорание произошло в премиальном спортклубе Sport Palace.

Российские СМИ сообщают, что местные жители заметили большой клуб дыма возле "Газпром арены" на Крестовском острове, передает 24 Канал. Отмечается, что масштабный пожар видно из разных точек города.

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В Санкт-Петербурге пылает спортклуб

Впоследствии стало известно, что горит спортивный комплекс Sport Palace. По словам самих россиян, он якобы не работал и "должен был быть снесен как минимум в 2020 году".

В МЧС России также признали факт пожара в Санкт-Петербурге – так отметили, что огонь распространился на 500 квадратных метров. Стоит отметить, что сначала сообщалось о возгорании на 200 "квадратах".

В министерстве добавили, что пожар якобы пытаются укротить 60 специалистов с использованием 16 единиц техники.

Пока что российские СМИ не публиковали информацию о пострадавших во время пожара.

В России загорелся премиальный спортивный клуб: смотрите видео

К слову, недавно масштабный пожар вспыхнул также в Москве. Днем 31 августа там горело административное здание на Бережковской набережной.