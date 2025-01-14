Ударили сами по себе: чем России грозит повторный сбой мобильной и интернет-связи

На России второй раз за месяц произошел масштабный сбой в работе операторов мобильной связи и интернета по всей стране. В частности исчез доступ к сайтам банков, магазинов и мессенджеров.

В разговоре с 24 Каналом политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что могло вызвать повторный сбой в работе интернета. К слову, предыдущий раз в России наблюдались перебои в работе соцсетей, банков и мобильных операторов 6 января. Тогда в роскомнадзоре объяснили, что сбой якобы произошел из-за аварии на магистрали оператора.

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"Такие эксперименты опасны"

По мнению политтехнолога, сбой мобильной и интернет-связи на России вызвали действия роскомнадзора. Скорее всего, они в очередной раз хотели что-то заблокировать, или замедлить и случайно во время этого "положили" мобильную и интернет-связь.

Эксперименты, которые проводит роскомнадзор, опасны. Они пробуют – что-то получается, а что-то не очень,

– отметил Шейтельман.

К примеру, россияне пытались полностью закрыть телеграм, но не получилось, ведь у них нет соответствующих инструментов. Китайцы смогли построить так называемую "большую электронную стену", собственный интернет, но россияне технически не могут такого делать. Ведь даже интернет в России строили западные специалисты.

Сегодня была маленькая, но примечательная деталь, которая выплыла. Во время сбоя в России просто посреди дороги останавливались арендованные машины. Это показывает, насколько все связано с интернетом и то, что пытаясь что-то заблокировать, ты в итоге можешь заблокировать максимально неожиданные вещи. Например, сегодня могли столкнуться поезда метро в Москве,

– сказал политтехнолог.

Он напомнил, что когда в конце февраля – начале марта в 2022 году почти все российские банки отключили от SWIFT, то в Москве нельзя было сходить в туалет.