У розмові з 24 Каналом політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що могло спричинити повторний збій у роботі інтернету. До слова, попередній раз у Росії спостерігалися перебої в роботі соцмереж, банків і мобільних операторів 6 січня. Тоді у роскомнагляді пояснили, що збій нібито стався через аварію на магістралі оператора.

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"Такі експерименти небезпечні"

На думку політтехнолога, збій мобільного та інтернет-зв'язку на Росії спричинили дії роскомнагляду. Найімовірніше, вони вкотре хотіли щось заблокувати, або уповільнить й випадково під час цього "поклали" мобільний та інтернет-зв'язок.

Експерименти, які проводить роскомнагляд, небезпечні. Вони пробують – щось виходить, а щось не дуже,

– зазначив Шейтельман.

До прикладу, росіяни намагалися повністю закрити телеграм, але не вийшло, адже у них немає відповідних інструментів. Китайці змогли побудувати так звану "велику електронну стіну", власний інтернет, але росіяни технічно не можуть такого робити. Адже навіть інтернет у Росії будували західні фахівці.

Сьогодні була маленька, але примітна деталь, яка випливла. Під час збою у Росії просто посеред дороги зупинялися орендовані машини. Це показує, наскільки все пов'язане з інтернетом й те, що намагаючись щось заблокувати, ти в результаті можеш заблокувати максимально неочікувані речі. Наприклад, сьогодні могли зіштовхнутися потяги метро у Москві,

– мовив політтехнолог.

Він нагадав, що коли наприкінці лютого – напочатку березня у 2022 році майже всі російські банки відключили від SWIFT, то у Москві не можна було сходити у туалет.