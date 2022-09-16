Масштабы огромны: спутниковые данные показывают, сколько украинского зерна уничтожила россия

Ученым удалось определить приблизительное количество ущерба, нанесенного оккупантами зернохранилищам. Почти 10 миллионов тонн украинского зерна пострадали из-за российских захватчиков.

Такие результаты показало исследование, сделанное на основе анализа спутниковых снимков. Они позволили выявить поврежденные зернохранилища и оценить приблизительный уровень ущерба.

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Детали исследования

Ученые использовали старые спутниковые снимки, а также фотографии поврежденных хранилищ зерна. Они сравнили "до" и "после" и смогли ориентировочно оценить масштабы разрушений и количество уничтоженного зерна.

Анализ спутниковых данных обнародовала организация, которая фиксирует преступления россии против Украины и собирает соответствующие доказательства. Исследование было проведено совместно с Национальной лабораторией Ок-Риджа Министерства энергетики США. Вместе они

К сожалению, исследователи затруднились проанализировать все объекты, на которых хранится зерно. Всего в стране есть около 1300 зернохранилищ, но ученым удалось обработать информацию только по 344.

Заметим, что 74 из 344 проанализированных хранилищ полностью разрушены, повреждены или подконтрольны российской армии.

Анализ разрушений на основе спутниковых снимков / фото The Conflict Observatory

До войны объем зернохранилищ в Украине составлял 58 млн. тонн. Из-за российского вторжения уже более 8,4 миллиона тонн потеряно.

Около 3 миллионов тонн пшеницы захватчики повредили или уничтожили, а ориентировочно еще 6 миллионов тонн находятся на временно оккупированных территориях.

Следует отметить, что полноценно оценить количество убытков сейчас невозможно. Кроме того, российская агрессия мешает поставке зерна в страны которые в нем нуждаются.

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Экспорт украинского зерна: последние новости

14 сентября Генсек ООН Антониу Гутерриш разговаривал с путиным. Удалось обсудить экспорт зерна, в частности, "зерновое соглашение".

Оккупанты вывозили украинское зерно через Крым. Прокуратура объявила подозрение двум российским капитанам.

В Румынии поезд, возивший украинское зерно сошел с рельсов. Из-за аварии из вагонов высыпалось несколько тонн пшеницы.

Что предусматривает соглашение о зерне: смотрите видео