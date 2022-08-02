Масштабы разрушений устанавливают, – Козицкий рассказал о последствиях удара по Львовщине
Источник:Максим Козицкий
россияне 2 августа обстреляли Львовскую область. Вражеские ракеты попали в Червоноградский район.
Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги прогремели 2 взрыва. Ракеты попали в воинскую часть.
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"Масштабы разрушений еще устанавливаются", – написал руководитель ОВА.
Информации о пострадавших пока нет
По словам Козицкого, россияне с восточного направления запустили 8 ракет. Пока нет информации о жертвах и пострадавших.
Часть из них сбили Силы ПВО в других областях. Спасибо нашим воинам за работу! Берегите себя и родных. Не игнорируйте сообщения о тревоге!
– подчеркнул Козицкий.
Взрывы во Львовской области
Во Львовской области вечером около часа продолжалась воздушная тревога. Местные жители услышали взрывы в 18:24. Козицкий отметил, что на месте попаданий ракет работают все соответствующие службы.Важно! Ни в коем случае не сообщайте публично места попаданий оккупантов. Не публикуйте фотографии и видео. Это может скорректировать огонь врага и произвести повторный обстрел.
Львов прощался с Героями
На войне против российских оккупантов погибли львовяне Максим Шамаров и Роман Байщак. Прощание прошло 1 августа. Военные учились вместе и были выпускниками лицея имени Героев Крут.
Также 26 июля во Львове отдали честь трем Героям 125-й бригады территориальной обороны. Речь идет о Владимире Гирняке, Николае Забавчуке и Сергее Ковалеве.