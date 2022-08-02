Масштабы разрушений устанавливают, – Козицкий рассказал о последствиях удара по Львовщине

россияне 2 августа обстреляли Львовскую область. Вражеские ракеты попали в Червоноградский район.

Глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги прогремели 2 взрыва. Ракеты попали в воинскую часть.

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"Масштабы разрушений еще устанавливаются", – написал руководитель ОВА.

Информации о пострадавших пока нет

По словам Козицкого, россияне с восточного направления запустили 8 ракет. Пока нет информации о жертвах и пострадавших.

Часть из них сбили Силы ПВО в других областях. Спасибо нашим воинам за работу! Берегите себя и родных. Не игнорируйте сообщения о тревоге!

– подчеркнул Козицкий.

Взрывы во Львовской области

Во Львовской области вечером около часа продолжалась воздушная тревога. Местные жители услышали взрывы в 18:24. Козицкий отметил, что на месте попаданий ракет работают все соответствующие службы.

Львов прощался с Героями

Ни в коем случае не сообщайте публично места попаданий оккупантов. Не публикуйте фотографии и видео. Это может скорректировать огонь врага и произвести повторный обстрел.

На войне против российских оккупантов погибли львовяне Максим Шамаров и Роман Байщак. Прощание прошло 1 августа. Военные учились вместе и были выпускниками лицея имени Героев Крут.

Также 26 июля во Львове отдали честь трем Героям 125-й бригады территориальной обороны. Речь идет о Владимире Гирняке, Николае Забавчуке и Сергее Ковалеве.

Обратите внимание – Максим Козицкий обратился к жителям Львовской области: смотрите видео