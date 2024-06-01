Российские ракеты ночью долетели аж до Закарпатья
Источник:Воздушные силы
Россия в ночь на 1 июня атаковала Украину со стратегических бомбардировщиков Ту-95. На этот раз ракеты долетели аж до Закарпатья.
В воздушных силах сообщили, что ракеты долетели до Закарпатской области. Они редко пересекают воздушное пространство региона.
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Неизвестно, сбивали ли ракеты именно там
Около 3.00 бомбардировщики Ту-95 осуществили пусковые маневры. В 4.29 ракеты долетели на крайний запад страны – до Закарпатья. Воздушная тревога продолжалась до 5.30.
Оповещали, что российские ракеты были в Закарпатской области. Курс – на Мукачево. Точно неизвестно, или их там сбили, или они изменили направление. Воздушные силы отчитаются об этом позже.
В ночь на 1 июня под прицелом врага снова оказалась энергетическая инфраструктура Украины.
На Киевщине работало ПВО
- Российские войска в очередной раз запускали ударные БпЛА и ракеты по Украине. В Киевской ОВА сообщают, что вражеские цели были зафиксированы также в небе над областью.
- Тревогу на Киевщине объявили еще в 00:17. Сначала в областной военной администрации сообщили, что ПВО работает по российским дронам-камикадзе, а впоследствии – по ракетам.
- Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. Защитники неба отработали по ракетам.