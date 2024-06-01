Враг обстрелял две теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

В ночь на 1 июня Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в разных областях нашего государства.

Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК. Там отметили, что ночь выдалась тяжелой для украинской энергетики.

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Повреждено оборудование

Известно, что в результате вражеской атаки серьезно повреждено оборудование. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.

С февраля 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК были под вражескими обстрелами более 180 раз. За этот период от ударов по станциям 51 работник получил ранения, трое энергетиков погибли.

Россия уже не впервые атакует энергетические объекты.

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