Россия атаковала энергообъекты Украины: повреждены теплоэлектростанции, пострадали энергетики
Источник:ДТЭК
Россияне продолжают массированно атаковать ракетами и дронами критическую инфраструктуру Украины. В частности, 10 февраля враги повредили 4 теплоэлектростанции.
О последствиях ночных и дневных обстрелов оккупантов, рассказали в ДТЭК. Сообщают о двух пострадавших энергетиках.
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В ДТЭК рассказали о последствиях вражеских атак
По состоянию на 12:50 10 февраля в результате ночных и дневных обстрелов врага повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК. Говорят, что разрушения серьезны – выведено из строя оборудование ТЭС.
Двое работников станций получили ранения. Пострадавшим сразу предоставили необходимую медицинскую помощь.
В ДТЭК добавили, что в целях безопасности на объектах находятся исключительно критически необходимые сотрудники, а другие в настоящее время работают в удаленном режиме. После того как утренняя массированная атака закончилась, энергетики немедленно приступили к устранению повреждений.
В сентябре – феврале энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 27 раз. 28 энергетиков были ранены, 3 погибли,
– написали в ДТЭК.
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Что известно об атаке россиян по критическим объектам 10 февраля
- Во время утренней массированной атаки оккупанты били по критически важным объектам инфраструктуры страны. По информации министра энергетики Германа Галущенко, захватчики попали в объекты тепловой и гидрогенерации, а также в высоковольтную инфраструктуру в шести областях.
- Поэтому во многих регионах начались вынужденные аварийные обесточивания. Самая сложная ситуация сейчас в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.
- Министр также добавил, что благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям Украина смогла сохранить целостность энергосистемы. Энергетики приступили к устранению последствий вражеской атаки и непрерывно работают, чтобы возобновить энергоснабжение домов украинцев.