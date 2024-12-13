Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что Россия продолжает лгать. И массированная атака по Украине 13 декабря не является ответом на удар по Таганрогу.

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Они давно готовились

Как отметил Гетьман, к массированному ракетному удару невозможно подготовиться за несколько дней. На это идут недели.

Россия снова лжет. Они давно готовились к этой атаке. И совершили бы ее в любом случае и независимо от того, были ли прилеты по Таганрогу.

Надо подвезти ракеты, провести боевое распоряжение по подразделениям, согласовать все эти вылеты и многое другое. Это несколько недель. Невозможно за два дня после нашей атаки успеть что-то такое подготовить. Это полная ложь. Таганрог тут ни при чем, – сказал Гетман.

Добавим, жители Таганрога сообщали о возгорании на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. Также местные обнародовали видео последствий прилета. После спикер российского диктатора Дмитрий Песков сразу заговорил, что ответ на такой удар будет. Также Россия продолжает угрожать снова ударить ракетой "Орешник" по Украине.