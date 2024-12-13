Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що Росія продовжує брехати. І масована атака по Україні 13 грудня не є відповіддю на удар по Таганрогу.

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Вони давно готувалися

Як наголосив Гетьман, до масованого ракетного удару неможливо підготуватися за кілька днів. На це йдуть тижні.

Росія знову бреше. Вони давно готувалися до цієї атаки. І здійснили б її у будь-якому випадку та незалежно від того, чи були б прильоти по Таганрог.

Треба підвезти ракети, провести бойове розпорядження по підрозділах, погодити всі ці вильоти та багато чого іншого. Це – кілька тижнів. Неможливо за два дні після нашої атаки встигнути щось таке підготувати. Це повна брехня. Таганрог тут ні до чого,

– сказав Гетьман.

Додамо, жителі Таганрогу повідомляли про загоряння на території Таганрозької авіаційного науково-технічного комплексу. Також місцеві оприлюднили відео наслідків прильоту. Після того речник російського диктатора Дмітрій Пєсков одразу заговорив, що відповідь на такий удар буде. Також Росія продовжує погрожувати знову вдарити ракетою "Орешник" по Україні.