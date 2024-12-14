Первый выстрел и сбитие: на Николаевщине военный впервые уничтожил ракету из ПЗРК

Военнослужащий Виктор во время массированной атаки 13 декабря выполнял первое боевое задание. Защитник сделал первый выстрел из ПЗРК Stinger и успешно сбил первую за время своей службы вражескую ракету.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на воздушное командование "Юг".

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Ждал момента полтора года

Виктор полтора года назад мобилизовался и присоединился к защите Украины. Он занимает должность стрелка мобильной огневой группы зенитной ракетной Херсонской бригады.

Утром 13 декабря 2024 года во время массированной атаки Виктор впервые выполнял задачи с переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер". Более того, первый выстрел был точным, ведь военный сбил крылатую ракету.

Мужчина рассказал, что ждал этого момента полтора года. Он всегда мечтал сбить вражеский беспилотник, возможно, даже не один. Однако на сбивание ракеты военный даже не надеялся.

Работать с таким оружием мне раньше не приходилось, однако во время выстрела совсем не волновался. Вместе с собратьями быстро идентифицировали цель, откуда и куда летит вражеская ракета, а дальше были максимальное внимание, вера в результат и дело техники,

– поделился эмоциями Виктор.

С "ракетным дебютом" первыми Виктора поздравили его собратья. Впоследствии теплые слова прозвучали и от родных – жены и дочери. Защитник отметил, что его близкие и родные – самая главная мотивация, чтобы держать оружие в руках и прогнать оккупантов с украинской земли.