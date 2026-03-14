Генерал раскрыл, как Украине удалось выйти на впечатляющие показатели отражения воздушных атак

Во время массированной атаки в ночь на 14 марта украинская ПВО сбила 100% российских крылатых ракет. Это удалось не только благодаря слаженным действиям во время атаки, но и конкретным шагам во время того, как ее планировал враг.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что Украина успешно ударила по установке, которая должна была запустить цели ночью. Кроме того, наша страна получила эффективные комплексы для сбивания вражеских объектов.

Смотрите также Российский дрон попал по пассажирскому поезду на Сумщине

Как Украине удалось выйти на впечатляющие показатели отражения воздушных атак?

Генерал армии вспомнил, что ранее были разговоры о необходимости многофункциональной модели ПВО для уничтожения и крылатых, и баллистических ракет и дронов россиян в местах дислокации. Говорится о модели предотвращения пусков воздушных целей, когда они идут на траекторию обнаружения с помощью иностранных возможностей.

Украина уже долгое время предлагала американцам и европейцам создать единую систему дальнего обнаружения. Чтобы космическая разведка сообщала не только о подготовке российских бомбардировщиков к атакам, но и о возможных пусках из конкретных локаций за несколько дней до. Тогда бы мы наносили удары по ним на упреждение.

Это и произошло этой ночью. Наши спецподразделения провели такую атаку – ударили по пусковой установке "Искандер" и он не полетел на нашу территорию. Разведка США позволила нам запустить по ней наше оружие – баллистические дроны,

– подчеркнул он.

Справка. Ночью 14 марта, пока оккупанты готовили обстрел, украинские военные атаковали российские пусковые установки "Искандеров" в оккупированном Крыму. В ССО ВСУ поделились, что машина уже была выведена с места дислокации в район пуска и находилась замаскирована в лесополосе. Перед ударом россияне успели снарядить ракетами пусковую установку, ее как раз обслуживал экипаж.

По словам Маломужа, во время атак россияне пытаются вводить в заблуждение нашу ПВО, изменяя траекторию полета целей, но Украина это уже учла. Поэтому удается предвидеть полет ракеты или дрона и четко ударять в цель.

Генерал армии добавил, что раньше мы фиксировали 70% – 80% сбитых ракет. Это был хороший результат, который порой не достигает даже Израиль. А теперь имеем 100%.

К сожалению, остаются проблемы со сбиванием баллистики, но и здесь удается наращивать усилия. Однако ее могут сбивать системы, которые мы получаем от партнеров (США, Франции и Германии), – Patriot, SAMP/T и IRIS-T. Кроме этого, наша страна наращивает количество и эффективность систем РЭБ, которые могут четко нейтрализовать российские ракеты, в частности баллистические, и "Шахеды".

Интересно! Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что ночью 14 марта состоялась одна из самых мощных ракетных атак учитывая концентрацию средств поражения. Россияне пытались растянуть внимание украинской ПВО, но им это не удалось.

Что именно запустила Россия и как сбивали цели 14 марта?