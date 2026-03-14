Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, наголосивши, що Україна успішно вдарила по установці, яка мала запустити цілі вночі. Крім того, наша країна отримала ефективні комплекси для збиття ворожих об'єктів.

Як Україні вдалося вийти на вражаючі показники відбиття повітряних атак?

Генерал армії пригадав, що раніше були розмови про необхідність багатофункціональної моделі ППО для знищення і крилатих, і балістичних ракет та дронів росіян в місцях дислокації. Мовиться про модель запобігання пусків повітряних цілей, коли вони ідуть на траєкторію виявлення за допомогою іноземних можливостей.

Україна вже довгий час пропонувала американцям та європейцям створити єдину систему дального виявлення. Щоб космічна розвідка повідомляла не лише про підготовку російських бомбардувальників до атак, а й про можливі пуски з конкретних локацій за кілька днів до. Тоді б ми завдавали ударів по них на упередження.

Це і відбулось цієї ночі. Наші спецпідрозділи провели таку атаку – вдарили по пусковій установці "Іскандер" і він не полетів на нашу територію. Розвідка США дозволила нам запустити по ній нашу зброю – балістичні дрони,

– наголосив він.

Довідка. Вночі 14 березня, поки окупанти готували обстріл, українські військові атакували російські пускові установки "Іскандерів" в окупованому Криму. У ССО ЗСУ поділились, що машина вже була виведена з місця дислокації у район пуску і перебувала замаскована у лісосмузі. Перед ударом росіяни встигли спорядити ракетами пускову установку, її якраз обслуговував екіпаж.

За словами Маломужа, під час атак росіяни намагаються вводити в оману нашу ППО, змінюючи траєкторію польоту цілей, але Україна це вже врахувала. Тому вдається передбачати політ ракети чи дрона і чітко вдаряти в ціль.

Генерал армії додав, що раніше ми фіксували 70% – 80% збитих ракет. Це був хороший результат, який часом не досягає навіть Ізраїль. А тепер маємо 100%.

На жаль, залишаються проблеми зі збиттям балістики, але і тут вдається нарощувати зусилля. Однак її можуть збивати системи, які ми отримуємо від партнерів (США, Франції та Німеччини), – Patriot, SAMP/T та IRIS-T. Крім цього, наша країна нарощує кількість та ефективність систем РЕБ, які можуть чітко нейтралізувати російські ракети, зокрема балістичні, та "Шахеди".

Цікаво! Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що вночі 14 березня відбулась одна з найпотужніших ракетних атак з огляду концентрації засобів ураження. Росіяни намагалися розтягти увагу української ППО, але їм це не вдалось.

Що саме запустила Росія і як збивали цілі 14 березня?