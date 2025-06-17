Утром Россия ударила ракетой по Конотопу: какие последствия

Утром 17 июня в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистических ударов с северо-востока. Враг нанес удар по Конотопу.

В 08:03 Воздушные силы предупредили, что в направлении Конотопа направляется вражеская цель. Позже стали известны последствия российской атаки на город, передает 24 Канал.

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Россия атаковала Конотоп

Глава Сумской ОГА Александр Григоров рассказал, что противник нанес ракетный удар по окраине Конотопа.

По предварительной информации, повреждены частные дома. К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Последствия атаки уточняются. На месте работают соответствующие службы.

Напомним, что в ночь на 17 июня Украина подверглась массированной атаке. Президент Зеленский говорит, что россияне выпустили более 440 дронов и 32 ракеты. Больше всего пострадали Киев и Одесса.

В столице разрушены многоэтажки. В Соломенском районе уничтожен целый подъезд жилого дома. Из-под завалов достают тела погибших и спасают раненых.