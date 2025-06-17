О 08:03 Повітряні сили попередили, що у напрямку Конотопа прямує ворожа ціль. Пізніше стали відомі наслідки російської атаки на місто, передає 24 Канал.

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Росія атакувала Конотоп

Очільник Сумської ОВА Олександр Григоров розповів, що противник завдав ракетного удару по околиці Конотопа.

За попередньою інформацією, пошкоджені приватні будинки. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 червня Україна зазнала масованої атаки. Президент Зеленський каже, що росіяни випустили понад 440 дронів та 32 ракети. Найбільше постраждали Київ і Одеса.

У столиці зруйновані багатоповерхівки. У Солом'янському районі знищено цілий під'їзд житлового будинку. З-під завалів дістають тіла загиблих і рятують поранених.