Россия атаковала дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, – Зеленский о массированной атаке

В ночь на 20 августа вражеские войска нанесли массированный удар по Украине. Россияне применили различные типы баллистических ракет, крылатые ракеты и дроны, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре.

К этой атаке, по словам Зеленского, противник готовился долго. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как президент отреагировал на массированный обстрел?

Глава государства отметил, что в результате российского удара зафиксированы повреждения в Одесской и Черниговской областях. Больше всего пострадали Киев и Киевская область.

В Киеве в результате российской атаки повреждены жилые дома, в том числе многоэтажка, где частично разрушены верхние этажи. Также пострадали детская больница и школа. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Известно о 12 погибших в столице и еще одной жертве в Киевской области. В Одесской области враг атаковал дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, в Черниговской – газовую инфраструктуру.

К сожалению, в то время как Москва вкладывает средства в баллистику и эскалацию, не всегда наблюдается должная реакция мира на такие удары,

– заявил Зеленский.

Последствия обстрела: смотрите фото ГСЧС

По словам президента, пока Украина не будет иметь достаточное количество средств противобаллистической обороны, Россия вряд ли будет серьезно рассматривать возможность мира. Украина работает над усилением защиты, в частности, каждый день продвигается программа FREYJA.

В то же время ракеты-перехватчики для систем Patriot остаются незаменимыми и необходимыми ежедневно. "Каждая дополнительная ракета сохраняет жизнь наших людей", – резюмировал Зеленский.

Как в России оправдали атаку?

Российское Минобороны в очередной раз проигнорировало информацию о погибших гражданских и разрушении мирной инфраструктуры.

В ведомстве заявили, что российские военные якобы нанесли массированный удар "высокоточному оружию" по предприятиям военно-промышленного комплекса, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Там утверждают, что среди целей были предприятия, связанные с производством беспилотников.