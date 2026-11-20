Враг повредил железнодорожную инфраструктуру на некоторых участках
В результате массированной атаки на Украину были повреждены отдельные участки железнодорожной инфраструктуры. В настоящее время железнодорожники работают над их восстановлением.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Каковы последствия атаки на железную дорогу 20 ноября?
В компании рассказали, что из-за российских ударов на некоторых участках была повреждена железнодорожная инфраструктура. Специалисты уже работают над устранением последствий атак.
Также там отметили, что, несмотря на массированную ракетно-дроновую атаку, движение поездов продолжается, однако строго соблюдаются меры безопасности. В случае угрозы для пассажиров и сотрудников железнодорожники проводят эвакуацию.
Киевская кольцевая электричка возобновляет движение и поможет пассажирам добраться с левого берега столицы на правый и в обратном направлении.
Обратите внимание! Ночью Россия атаковала три моста через Днепр в Киеве. Движение по ним ограничено или закрыто.
Пригородные поезда в Киеве и области также курсируют.
В то же время из-за постоянных угроз часть поездов задерживается.
Больше всего от графика отстают:
- Холм – Днепр – более 10 часов;
- Днепр – Перемышль – более 9 часов;
- Днепр – Ужгород – более 9 часов.
- Ряд рейсов из Киева и в столицу – более 6–8 часов.