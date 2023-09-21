Россия цинично атаковала Украину десятками ракет в Международный день мира

Российские военные под утро 21 сентября массированно атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования. Именно в этот день отмечают Международный день мира.

И это еще одна демонстрация того, насколько циничны русские военные. В день, когда весь мир должен объединиться вокруг достижения мира, враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре, уничтожать сооружения и наносить ранения украинцам.

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Мир после Победы – самая заветная мечта украинцев

Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко. Он отметил, что 21 сентября Украина вместе со всем цивилизованным миром отмечает День Мира.

Мир после нашей Победы – это заветная мечта всех без исключения украинцев. А что сейчас для украинцев означает это слово?

– спросил он.

По словам, мир это:

просыпаться от смеха детей, а не от звука воздушных тревог;

когда по украинским полям будут ездить тракторы и комбайны, а не танки и "Грады";

когда все военные преступники сядут на скамью подсудимых в Гааге;

стабильность и вера в будущее.

Мы, украинцы, – мирная нация. Но сейчас боремся и противостоим ордам россиян, вероломно напавших на Украину. Залогом мирного неба над Украиной были и всегда будут Вооруженные Силы Украины! Верьте в ВСУ. Поддерживайте украинскую армию. Только так приблизим МИР в Украине после нашей Победы!

– отметил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что враг этой ночью выпустил по мирным городам Украины 43 ракеты. Высокопоставленный чиновник добавил, что в результате террористической атаки повреждения получили около 40 зданий, а пострадали – два десятка человек.

Шмыгаль указал, что с самого утра спасатели разбирают завалы, достают пострадавших и оказывают всю необходимую помощь. Делают это в День мира, ликвидируя последствия "русского мира".

Обратим внимание, что за это утро российские захватчики запустили 43 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегической авиации. Силам ПВО удалось сбить 36 воздушные цели. К сожалению, не обошлось без прилетов в нескольких областях Украины.