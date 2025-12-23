Одесская область снова была под ударом России: кое-где возникли перебои со светом и пожары
- В результате массированной атаки дронами на юге Одесской области повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.
- Атака привела к перебоям с электроснабжением, возгораниям и повреждению 122 частных домов.
Ночью 23 декабря Россия в очередной раз массированно ударила ударными дронами по югу Одесской области. В регионе есть повреждения инфраструктуры, возникали возгорания и перебои с электроснабжением.
В результате атаки никто не пострадал. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
Смотрите также В Киеве и области в результате атаки есть разрушения и пострадавшие, вспыхнули пожары
Какие последствия атаки на Одесскую область?
По данным Одесской ОГА, враг снова ударил по югу региона 23 декабря. Там повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура.
В одном из районов области дроны повредили гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша двухэтажного жилого дома, испорчен гараж. Возгорание ликвидировали пожарные, сообщил Кипер.
В Одесской ОГА добавили, что в другом районе повреждены окна и крыши в 122 частных домах, а также остекление в трех многоэтажках. Поврежден и пустой склад. Обошлось без пострадавших.
Последствия ударов по Одесской области / Фото Одесской ОГА, ГСЧС
В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура запитана от генераторов,
– добавил Кипер.
В пункты несокрушимости уже обратились около 900 человек.
Последствия атаки ликвидируют соответствующие службы. Отмечается, что их работу затрудняют постоянные воздушные угрозы.
Что атаковала Россия в этот день?
В Киеве и области после комбинированного удара есть пострадавшие, а также фиксируют повреждения. В Вышгородском районе загорелся частный дом. Там погибла женщина.
В результате атаки в Хмельницкой области также погиб человек. Кроме того, в городе частично нет электроснабжения.
Один из ударов БпЛА пришелся на объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.