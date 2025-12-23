На Прикарпатье из-за массированной атаки у потребителей фиксируют значительные перепады напряжения

Ночью и утром 23 декабря российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по энергосистеме Украины. Вследствие вражеской атаки в части регионов фиксируют перепады напряжения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

Читайте также По всей Украине ввели графики аварийных отключений

Какая сейчас ситуация со светом?

Энергетики сообщили, что из-за утреннего массированного обстрела ситуация в энергосистеме остается сложной: у многих потребителей наблюдаются значительные перепады напряжения.

Для того, чтобы уберечь технику, украинцам советуют:

выключить из розеток чувствительную электротехнику: холодильник, бойлер, стиральную машину, телевизор, компьютер и тому подобное.

не пользоваться техникой, если мерцает свет или слышно треск;

в случае возникновения искрения или запаха горелого, немедленно выключить автоматы в щитке.

Просим ограничить пользование мощной техникой, не включайте много электроприборов одновременно до стабилизации ситуации в сети,

– говорится в заметке "Прикарпатьеоблэнерго".

Массированный обстрел 23 декабря: коротко о главном