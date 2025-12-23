Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

Какая сейчас ситуация со светом?

Энергетики сообщили, что из-за утреннего массированного обстрела ситуация в энергосистеме остается сложной: у многих потребителей наблюдаются значительные перепады напряжения.

Для того, чтобы уберечь технику, украинцам советуют:

выключить из розеток чувствительную электротехнику: холодильник, бойлер, стиральную машину, телевизор, компьютер и тому подобное.

не пользоваться техникой, если мерцает свет или слышно треск;

в случае возникновения искрения или запаха горелого, немедленно выключить автоматы в щитке.

Просим ограничить пользование мощной техникой, не включайте много электроприборов одновременно до стабилизации ситуации в сети,

– говорится в заметке "Прикарпатьеоблэнерго".

