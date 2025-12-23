Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".
Какая сейчас ситуация со светом?
Энергетики сообщили, что из-за утреннего массированного обстрела ситуация в энергосистеме остается сложной: у многих потребителей наблюдаются значительные перепады напряжения.
Для того, чтобы уберечь технику, украинцам советуют:
- выключить из розеток чувствительную электротехнику: холодильник, бойлер, стиральную машину, телевизор, компьютер и тому подобное.
- не пользоваться техникой, если мерцает свет или слышно треск;
- в случае возникновения искрения или запаха горелого, немедленно выключить автоматы в щитке.
Просим ограничить пользование мощной техникой, не включайте много электроприборов одновременно до стабилизации ситуации в сети,
– говорится в заметке "Прикарпатьеоблэнерго".
Массированный обстрел 23 декабря: коротко о главном
Во время атаки 23 декабря россияне запустили 635 ударных беспилотников, около 400 из них – "Шахеды", 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также 35 крылатых ракет типов Х-101, Искандер-К.
В результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины. Поэтому по всей стране вынужденно вводят графики аварийных отключений, которые отменят после стабилизации ситуации.
К сожалению, в результате атаки есть потери. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Житомирской области погиб ребенок. Также есть две жертвы в Киевской и Хмельницкой областях.