Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Яка зараз ситуація зі світлом?

Енергетики повідомили, що через ранковий масований обстріл ситуація в енергосистемі залишається складною: у багатьох споживачів спостерігаються значні перепади напруги.

Для того, щоб вберегти техніку, українцям радять:

  • вимкнути з розеток чутливу електротехніку: холодильник, бойлер, пральну машину, телевізор, комп’ютер тощо.
  • не користуватися технікою, якщо мерехтить світло чи чутно тріскотіння;
  • у випадку виникнення іскріння чи запаху горілого, негайно вимкнути автомати в щитку.

Просимо обмежити користування потужною технікою, не вмикайте багато електроприладів водночас до стабілізації ситуації в мережі,
– йдеться в дописі "Прикарпаттяобленерго".

Масований обстріл 23 грудня: коротко про головне

  • Під час атаки 23 грудня росіяни запустили 635 ударних безпілотників, близько 400 із них – "Шахеди", 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", а також 35 крилаті ракети типів Х-101, Іскандер-К.

  • Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України. Через це по всій країні вимушено вводять графіки аварійних відключень, які скасують після стабілізації ситуації.

  • На жаль, внаслідок атаки є втрати. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Житомирській області загинула дитина. Також є дві жертви у Київській та Хмельницькій областях.