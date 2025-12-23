Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

Яка зараз ситуація зі світлом?

Енергетики повідомили, що через ранковий масований обстріл ситуація в енергосистемі залишається складною: у багатьох споживачів спостерігаються значні перепади напруги.

Для того, щоб вберегти техніку, українцям радять:

вимкнути з розеток чутливу електротехніку: холодильник, бойлер, пральну машину, телевізор, комп’ютер тощо.

не користуватися технікою, якщо мерехтить світло чи чутно тріскотіння;

у випадку виникнення іскріння чи запаху горілого, негайно вимкнути автомати в щитку.

Просимо обмежити користування потужною технікою, не вмикайте багато електроприладів водночас до стабілізації ситуації в мережі,

– йдеться в дописі "Прикарпаттяобленерго".

