Об этом свидетельствует маркировка боевой части ракеты, которая не сдетонировала. Отметим, что ее уже убрали, чтобы обезопасить жителей.
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Россияне используют для обстрелов новые ракеты
Издание Defense Express получило фото неразорвавшейся ракеты. На ней видна маркировка самого заряда, указывающего на то, что он был произведен в 90-й партии 2023 года.
И хотя точное количество партий, производимых на год неизвестно, но такой номер партии присущ изделиям, выпущенным ближе к концу года,
– отмечает издание.
Defense Express объясняет, если заряд был произведен в последние месяцы 2023 года, то полное комплектование ракеты могло произойти совсем недавно. Это еще раз подтверждает, что сейчас враг для ударов по Украине использует то, что смог выработать и ракеты сразу с завода едут на авиабазы.
Неразорванная ракета Х-101
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Последствия утренней атаки на столицу
- Напомним, что Россия с утра 23 января Россия выпустила по Киеву. более 20 ракет разных типов. Сначала оккупанты применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. После этого враг запустил и баллистические ракеты наземного базирования.
- Разрушения подверглась гражданская инфраструктура в Святошинском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах. К сожалению, ранены.
- Пока известно о 22 пострадавших, из них 13 госпитализированы. Одна женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также в больницах лежат трое детей.