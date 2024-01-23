Про це свідчить маркування бойової частини ракети, яка не здетонувала. Зазначимо, що її вже прибрали, щоб убезпечити мешканців.
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Росіяни використовують для обстрілів нові ракети
Видання Defense Express отримало фото ракети, яка не розірвалася. На ній видно маркування самого заряду, який вказує на те, що він був вироблений у 90-ій партії 2023 року.
І хоча точна кількість партій, яка виробляється на рік невідома, але такий номер партії притаманний виробам, які були випущені ближче до кінця року,
– зазначає видання.
Defense Express пояснює, якщо заряд був вироблений в останніх місяцях 2023 року, то повне комплектування ракети могло відбутися зовсім нещодавно. Це вкотре підтверджує те, що зараз ворог для ударів по Україні використовує те, що зміг виробити і ракети одразу з заводу їдуть на авіабази.
Нерозірвана ракета Х-101 / фото Defense Express
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Наслідки ранкової атаки на столицю
- Нагадаємо, що Росія зранку 23 січня Росія випустила по Києву понад 20 ракет різних типів. Спершу окупанти застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області. Після цього ворог запустив ще й балістичні ракети наземного базування.
- Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура у Святошинському, Солом'янському, Печерському та Дарницькому районах. На жаль, є поранені.
- Наразі відомо про 22 постраждалих, з них 13 госпіталізовані. Одна жінка перебуває у важкому стані в реанімації. Також у лікарнях лежать троє дітей.