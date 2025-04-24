"Не знаем, что с ним": в Киеве подростки с ночи ждут спасения друга на месте попадания
- В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара.
- Друзья 17-летнего парня, который жил на первом этаже разрушенного дома, ждут известия, предполагая, что он может быть под завалами.
После удара по Киеву в ночь на 24 апреля на месте попадания работает ГСЧС. Родные и друзья ждут известия о близких. Среди них компания подростков.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
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Друзья возле разрушенного дома ждут известий о судьбе 17-летнего парня
В результате российской атаки разрушен жилой дом в Святошинском районе. 17-летний парень жил на первом этаже. Он не выходит на связь с самой ночи. Друзья предполагают, что он под завалами, но точно не знают, что с ним. Они надеются, что спасатели достанут юношу живым.
Вытаскивают кого-то. Живой. Говорит "Хочу курить",
– рассказывают ребята.
Но они не знают, идет ли речь об их друге, или о ком-то другом. Теоретически он мог бы сказать такие слова.
"Как запустили баллистику, так и сразу бамс – сюда. Мы были дома, пошли в коридор. Дым перед глазами. Выхожу сюда, вижу..." – вспоминают подростки.
На 16:20 количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 9 человек, сообщили в ГСЧС. Спасатели достали из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.
Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.
В 15:20 МВД выложили слова министра Игоря Клименко.
Один человек провел под завалами восемь часов, и мы смогли его спасти живым. Поэтому мы будем работать днем и ночью до тех пор, пока не будем уверены, что мы достали все тела или спасли еще людей, которые под завалами,
– подчеркнул глава МВД.
Также он отметил, что россияне совершили атаку именно по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району столицы.