"Быстро вправят мозги Путину": что может помочь Украине сбивать больше российских ракет

24 апреля Россия осуществила масштабную террористическую атаку с использованием различной номенклатуры ракет, в частности баллистических. Россия смогла вывести большее количество пусковых установок. Кроме того, что у нее есть "Искандеры", она еще применяла северокорейские KN-23. Были использованы и "Калибры".

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что страна-агрессор с самолетов Ту-95 сбрасывала ракеты Х-101, Х-555. В основном все они направлялись на Киев и область, что в очередной раз подтверждает террористический характер этой атаки.

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Каких систем ПВО Украине нужно больше?

Украинские системы ПВО попытались перехватить максимальное количество российских средств поражения. Россия кроме ракет использовала много беспилотников, часть из которых была имитаторами. Свитан заметил, что ВСУ уже научились их распознавать. Большая часть ударных БпЛА была уничтожена. Часть ракет тоже удалось сбить, в частности баллистические.

Военный эксперт отметил, что в Украине плотность ПВО сейчас не позволяет полностью перехватывать баллистику. Он объяснил, что перекрыть небо на 100% ни одна система не может. Однако есть такие, которые предусматривают коэффициент уничтожения целей на 80 – 90%.

"Часть из таких есть в Украине, например, хорошо себя показывают IRIS-T, Patriot, NASAMS. Все новейшие этого тысячелетия системы зарекомендовали себя неплохо. Хорошо себя показали самолеты Mirage, F-16, десятки российских аэроцелей были поражены ими", – озвучил Свитан.

К сведению! 24 апреля украинские системы ПВО сбили 112 вражеских воздушных целей, в том числе 48 ракет и 64 БПЛА. Еще 68 беспилотников-имитаторов были локально потеряны, не нанеся негативных последствий.

Против баллистики могут работать только противобаллистические комплексы, в частности Patriot, поэтому их количество Украине надо увеличивать. Противодействовать вражеским аэроцелям, со слов военного эксперта, можно разными способами: наземными ЗРК, мобильными группами, самолетами, поэтому следует увеличить плотность ПВО.

По мнению Свитана, лучше делать это на востоке Украины. Он подчеркнул, что Украине надо делать запросы своим парнерам, чтобы те помогли защитить наше небо.

В свое время была хорошая инициатива от Франции и Великобритании прикрыть украинское небо авиационными средствами контроля, это могут быть как самолеты, так и ЗРК. Они могут быть размещены как в Украине, так и в Польше или Румынии,

– отметил Свитан.

Они могли бы хотя бы частично взять на себя прикрытие украинского неба, чтобы наше государство имело возможность перебросить свои системы ПВО на восточную часть Украины.

Как заставить Путина перестать бить по гражданским объектам?

Военный эксперт отметил, что есть еще один метод, который надо однозначно использовать после таких террористических актов со стороны России – это зеркальный удар. После массированных атак, по словам Свитана, стоит наносить ответный удар по Москве и области. Там множество военных объектов, особенно высокотехнологичных, начиная от проектных бюро и заканчивая центрами по изготовлению узлов и агрегатов для систем ракетостроения, авиации.

Свитан отметил, что там много военной инфраструктуры, по которой можно бить. Он убежден, что когда туда будут направляться сотни украинских беспилотников и ракет, то после 3 – 4 раза главе Кремля уже не захочется принимать решение об ударах по гражданским объектам Украины.

Москвичи его из любого бункера достанут, если на Москву будут лететь сотни БпЛА. Они будут направлены на военные объекты, но российская ПВО будет сбивать их и они будут падать где угодно. Вот когда они начнут падать на головы москвичей, те быстро вправят мозги Путину,

– озвучил Свитан.

Отметим, что начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что F-16 и Mirage, а также самолеты советской авиации могут сбивать только крылатые ракеты и БпЛА. Отрабатывать по баллистических ракетах врага авиация не способна. С этой задачей справляются Patriot.