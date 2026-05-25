"Одна из самых дорогих": авиаэксперт посчитал, сколько России стоила последняя атака по Украине

В ночь на 24 мая Россия массированно атаковала Украину, в частности Киев. В целом страна-агрессор применила 90 ракет различных типов и 600 беспилотников.

Здесь говорится не только о массовости применения различного вида вооружения, но и очень дорогие носители. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что сегодня Россия все больше пытается воевать не эффективностью, а психологическим давлением. В то же время она тратит на это сотни миллионов долларов.

Сколько России стоила последняя атака по Украине

Авиационный эксперт отметил, что враг использовал "Кинжалы", "Цирконы", "Искандеры", "Х-101", "Калибры", "Орешник", а также стратегическую авиацию (Ту-95МС и Ту-160).

Только сама стоимость ракет и дронов в этой атаке могла составить примерно от 210 до 320 миллионов долларов. Если добавить работу авиации, флота, топливо, подготовку удара, логистику, обслуживание техники и ресурс стратегических носителей – общая стоимость атаки только за одну ночь могла превысить 300 миллионов долларов.

То есть если смотреть на эту атаку сквозь "математику войны", то она действительно была одной из самых дорогих за последний период, – подчеркнул он.

По словам Храпчинского, если сопоставить расходы России и реальный военный результат, то здесь видно классический пример "экономики террора". Ведь значительную часть ракет украинская ПВО сбила или они не достигли своих целей. Кроме того, уничтожили более 90% БпЛА, а среди результатов удара – преимущественно гражданские объекты и ограниченный военный эффект.

Обратите внимание! Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне запускали ракеты с разных направлений так, чтобы они одновременно или почти одновременно заходили в украинское воздушное пространство.

Как отбилась украинская ПВО?

Во время массированной атаки украинские силы ПВО сбили 91,5% всех дронов, 36,7% баллистических ракет типа "Искандер-М" и С-300, а также 81,5% крылатых ракет.

По состоянию на утро 24 мая было известно, что противовоздушная оборона в целом сбила/подавила 604 цели (55 ракет и 549 беспилотников различных типов)

Россия воспользовалась дефицитом ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые Украина использует для противодействия баллистическим ракетам.