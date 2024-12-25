Дым и руины: в ГСЧС показали последствия удара России по Ивано-Франковской области

Россия 25 декабря массированно атаковала Украину ракетами различных типов. Под прицелом врага была критическая инфраструктура, в частности – и на Ивано-Франковщине.

Сейчас спасатели ликвидировали последствия российской атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Последствия российской атаки на Прикарпатье

Враг коварно атаковал критическую инфраструктуру Украины. Так, утром 25 декабря взрывы прогремели на Ивано-Франковщине.



Россия ударила по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье / Фото ГСЧС Франковщины

На месте атаки вспыхнули пожары. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели.

Всего, к ликвидации последствий российской атаки в Ивано-Франковской области было привлечено 114 спасателей и 36 единиц техники.

Как ГСЧС работали над ликвидацией последствий российской атаки – больше в галерее

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В ДТЭК сообщили, что во время массированной атаки 25 декабря Россия прицельно атаковала ТЭС. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановления работы оборудования.

Как сообщили в Воздушных силах, целом во время атаки 25 декабря украинские защитники зафиксировали 184 воздушные цели, среди которых 106 БПЛА и 78 ракет различных типов. Силы ПВО сбили 54 ударные дроны, еще 52 были локально потеряны и не достигли своих целей.

Также украинские защитники сбили 55 из 78 ракет.