В Николаеве БПЛА попал в 5-этажку: погиб мужчина, есть пострадавшие

Ночью Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину. Известно о жертве, раненых и разрушениях в Николаеве.

В результате ночной атаки беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. Там возник пожар, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия обстрела Николаева

По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 года рождения. Пострадали 5 человек, в том числе подросток.

Разрушены два этажа, другие – повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи.

Эвакуировано 210 жителей.

Пожар на месте прилета в Николаеве: смотрите видео

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на обстрел города. Он уточнил, что в результате атаки на Николаев погиб 77-летний мужчина. Среди раненых – 17-летний парень и две женщины госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии. Еще двум людям помощь предоставлена ​​на месте.

Вражеский дрон попал в жилой дом / Фото ГСЧС

К слову, в результате атаки в Киевской области погибли три человека.