Хорошие результаты у беспилотной защиты против "Шахедов", – Зеленский о ночной атаке

В ночь на 28 июля украинские силы противовоздушной обороны сбили десятки российских ударных дронов и несколько ракет. Сейчас Украина продолжает укреплять воздушный щит и закрывать дефицит финансирования на производство дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский прокомментировал ночную атаку

Президент Украины сообщил, что в отражении атаки участвовали подразделения беспилотных систем, армейской авиации и авиации Воздушных сил, зенитчики, подразделения ПВО, а также мобильные огневые группы.

Хорошие результаты у беспилотной защиты против "Шахедов" – десятки сбитий российских дронов. Сбиты за ночь также несколько ракет. К сожалению, не все, были и попадания,

– написал Зеленский.

По его словам, Украина продолжает укреплять воздушный щит и работать над устранением дефицита финансирования для производства дронов. На этой неделе Зеленский также проведет новые переговоры с партнерами по этой задаче.

Российские войска ночью массированно атаковали Украину / Фото: ГСЧС

Президент Украины сообщил, что сейчас продолжаются восстановительные и спасательные работы после ночной атаки, в частности по электроснабжению. Также оказывается помощь раненым – уже известно о восьми пострадавших.

Я благодарен спасателям, коммунальным службам, полиции, энергетикам – всем, кто привлечен, за оперативную работу. Украинцы умеют защищать себя и обязательно защитят,

– подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, с вечера 27 июля и в ночь на 28 июля российские войска атаковали 331 средством воздушного нападения. На Украину враг запустил 324 БПЛА, 4 крылатые и 3 аэробаллистические ракеты.