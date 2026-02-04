Как выглядит ТЭЦ в Киеве после ночного удара россиян: Шмыгаль показал жуткие фото

В ночь на 3 февраля российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами. Под вражеским ударом оказалась одна из киевских ТЭЦ.

Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также Секрет для врага: Зеленский отказался рассказать, как Украина отреагирует на удар по энергетике

Как сейчас выглядит киевская ТЭЦ?

Денис Шмыгаль показал последствия российской атаки генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, который приехал с визитом в Киев.

По словам министра, враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города.

Обстрел был сознательный. Именно тогда, когда температура опустилась до -25°C. Этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Подчеркнули это вместе с Министром иностранных дел Андреем Сибигой,

– написал Шмыгаль.

Он также акцентировал на важности усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения, включая системы ПВО и ракеты к ним, ведь Россия наращивает собственное производство.

Как выглядит ТЭЦ после ночной атаки / Фото: Денис Шмыгаль

Кроме этого, Рютте и Шмыгаль обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе. По словам министра энергетики, обмен опытом поможет усилить защиту инфраструктуры.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно об атаке 3 февраля?