Будьте внимательны к тревогам: в ЦПД предупредили о возможном вражеском обстреле
Россия уже подготовилась к очередной комбинированной атаке. Украинцев призвали быть особенно внимательными к сигналам тревоги этой ночью.
Вечером руководитель Центра противодействия дезинформации предупредил о предполагаемом массированном обстреле ночью.
Что известно об угрозе массированной атаки?
Внимательно к тревогам,
– написал Андрей Коваленко.
Он также предупредил оккупантов, что их массированные атаки на Украину лишь увеличат количество ответных ударов по самой России.
Коваленко посоветовал российским элитам "в конце концов демонтировать Путина и изменить курс их страны".
Напомним, что в течение дня 29 июля ряд мониторинговых каналов сообщали о том, что велика вероятность массированного обстрела этой ночью.
Отмечалось, что враг для этого уже накопил достаточно баллистических и крылатых ракет.
Около 20:00 появились сообщения, что оккупанты подняли в воздух несколько бортов Ту-160.
Если вылет боевой, то на пусковой рубеж самолеты прибудут около часа ночи, а ракеты в Украину залетят около двух.
Также мониторы писали о том, что за сутки россияне запланировали передислоцировать 8 бортов Ту-95МС ближе к границе с Украиной, а именно с аэродрома "Украинка" к аэродрому "Оленья".
Мониторы отмечают, что более вероятными целями атаки станут Киев, а также западные регионы.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский предупреждал, что Россия закончила подготовку к массированному удару.