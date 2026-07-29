Будьте внимательны к тревогам: в ЦПД предупредили о возможном вражеском обстреле

Россия уже подготовилась к очередной комбинированной атаке. Украинцев призвали быть особенно внимательными к сигналам тревоги этой ночью.

Вечером руководитель Центра противодействия дезинформации предупредил о предполагаемом массированном обстреле ночью.

Что известно об угрозе массированной атаки?

Внимательно к тревогам,

– написал Андрей Коваленко.

Он также предупредил оккупантов, что их массированные атаки на Украину лишь увеличат количество ответных ударов по самой России.

Коваленко посоветовал российским элитам "в конце концов демонтировать Путина и изменить курс их страны".

Напомним, что в течение дня 29 июля ряд мониторинговых каналов сообщали о том, что велика вероятность массированного обстрела этой ночью.

Отмечалось, что враг для этого уже накопил достаточно баллистических и крылатых ракет.

Около 20:00 появились сообщения, что оккупанты подняли в воздух несколько бортов Ту-160.

Если вылет боевой, то на пусковой рубеж самолеты прибудут около часа ночи, а ракеты в Украину залетят около двух.

Также мониторы писали о том, что за сутки россияне запланировали передислоцировать 8 бортов Ту-95МС ближе к границе с Украиной, а именно с аэродрома "Украинка" к аэродрому "Оленья".

Мониторы отмечают, что более вероятными целями атаки станут Киев, а также западные регионы.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский предупреждал, что Россия закончила подготовку к массированному удару.